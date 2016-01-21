الحكومة التونسية تتخذ إجراءات لحل مشاكل المحتجين فى القصرين

>اجتمع عدد من أعضاء الحكومة التونسية ونواب ولاية القصرين الثمانية بمجلس نواب الشعب الليلة بقصر الحكومة بالقصبة لمناقشة الأوضاع فى ولاية القصرين وعدد من مناطق الجمهورية.

وتم، خلال الاجتماع، إقرار عدة إجراءات للتوصل إلى حلول سريعة لمطالب المواطنين فى تلك المحافظة وجميع المناطق ذات الواقع المشابه، وفقا لبيان من الحكومة.

وجاءت تلك القرارات كالتالى:

أولا : فيما يتصل بالعمل : يتم استيعاب 5000 عاطل عن العمل ضمن الآليات المعتمدة فى برامج التشغيل، وتسوية أوضاع 1410 المعنيين بالآلية 16، وتكفل وزارة التدريب المهنى والتشغيل لـ 500 مشروع صغير ممول من قبل البنك الوطنى للتضامن بكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايين دينار مع تعهدها بتبسيط الإجراءات الإدارية وتذليل كافة العقبات.

ثانيا : فيما يتصل بمكافحة الفساد : يتم تشكيل لجنة وطنية لتقصى حالات الفساد المثارة واتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والجزائية اللازمة ضد كل من تثبت التحقيقات تجاوزه للقانون.

ثالثا : فيما يتعلق بالأراضى الاشتراكية : يتم تحويل الأراضى الاشتراكية بولاية القصرين إلى أراضى خاصة فى أجل لا يتجاوز 31 مارس 2016

رابعا : فيما يخص البنية التحتية : تكفل وزارة التجهيز بتدريب حاملى الشهادات العليا لإنشاء تسع مقاولات لصيانة والعناية بالطرقات والجسور بالجهة برأسمال قدره 150 ألف دينار بدون اشتراط تمويل ذاتى مع ضمان مدة نشاط فعلى بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ البدء وذلك ضمن برنامج وطنى يشمل عديد الجهات الداخلية.

خامسا : فيما يخص السكن الاجتماعى : يتم تخصيص 135 مليون دينار لبناء 1000 مسكن اجتماعى وتهيئة 1000 مقسم اجتماعى.

سادسا: فيما يتصل بالقرارات التى أعلن عنها رئيس الحكومة لدى إشرافه على المجلس الوزارى الخاص بولاية القصرين والمنعقد فى 31 أكتوبر 2015، تم فتح جميع الاعتمادات المالية الخاصة بهذه القرارات وقد بدأ عدد منها فى مرحلة التنفيذ

سابعا: فيما يتعلق بقطاع الصحة : يتم الشروع فعليا فى توفير طب الاختصاص داخل المؤسسات الصحية بالولاية ضمن البرنامج الخاص الذى يشمل الولايات الداخلية مع تمكينها من أسطول بـ 13 سيارة من بينها 4 سيارات إسعاف، وتضاف هذه الإجراءات إلى مختلف الإجراءات المندرجة فى إطار مشاريع المخطط الخماسى 2016-2020. وتنسحب القرارات سالفة الذكر على كافة الولايات المعنية بالتمييز الإيجابى.

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