اصطدام قطار بسيارة نقل فى مزلقان ماقوسة بالمنيا ولا إصابات

اصطدم قطار بسيارة نقل كبيرة محملة بالزلط على مزلقان ماقوسة التابعة لمركز المنيا دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور قسم شرطة السكة الحديد العميد يفيد تصادم القطار رقم 934 القادم من القاهرة متجها إلى الجنوب بسيارة نقل محملة زلط 6237 م د ج على مزلقان قرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا وبالانتقال تبين أن سبب وقوع الحادث عطل فنى فى السيارة النقل تسبب فى توقفها فجأة على المزلقان فى وقت دخول القطار مما أدى إلى حدوث التصادم.

وقد توقفت حركة القطارات منذ قليل بسبب تصادم قطار بسيارة نقل على مزلقان قرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا.

وقال العميد ماهر الببلاوى مأمور قسم شرطة السكة الحديد إنه تلقى إخطارا بحدوث تصادم بين القطار وسيارة نقل محملة زلط عن مزلقان السكة الحديد.

على الفور تم الانتقال إلى مكان الحادث وجارى عملية الفحص لمكان الحادث وإزالة آثاره مؤكدا توقف حركة القطارات شمالا وجنوبا لحين الانتهاء من رفع السيارة.