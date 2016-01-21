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بالصور..نقص الخدمات الطبية والإهمال يضرب مستشفى الفرافرة ويحوله لترانزيت

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بالصور..نقص الخدمات الطبية والإهمال يضرب مستشفى الفرافرة ويحوله لترانزيت بالصور..نقص الخدمات الطبية والإهمال يضرب مستشفى الفرافرة ويحوله لترانزيت
ناشد أهالى مركز الفرافرة بالوادى الجديد والقرى التابعة له محافظ الوادى الجديد والمختصين بقطاع الصحة، بالاهتمام بالخدمات الطبية فى مستشفى الفرافرة المركزى التى تحولت إلى مستشفى ترانزيت لتحويل المرضى إلى مستشفى الداخلة ومستشفيات القاهرة فى الحالات الحرجة، بسبب نقص الخدمات الصحية والكوادر والتخصصات الطبية العادية بجانب عدم وجود قسم لحضانات الأطفال والأشعة المقطعية والعناية المركزة.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" مظاهر الإهمال فى المستشفى نقص الخدمات الطبية وعدم وجود أقسام طبية هامة منها قسم الصدر والرمد والأنف والأذن والحنجرة بجانب نقص فصائل الدم والأدوية، وعدم تواجد طبيب التخدير بصفة مستمرة، وهو ما أثار استياء مواطنى الفرافرة الذين ناشدوا وزير الصحة والمحافظ بضرورة حل المشكلة المتعلقة بأرواحهم وأرواح أسرهم.

وأكد عدد من أهالى مينة الفرافرة أنهم يعانون فعليا بسبب نقص تلك الخدمات الصحية، ويضطرون إلى السفر إلى القاهرة أو الداخلة لتلقى العلاج المناسب بجانب الاستفادة من القوافل الطبية التى تزور المحافظة على فترات متقطعة، وتتضمن عددا كبيرا من التخصصات الطبية التى تفتقر إليها مستشفى الفرافرة المركزى .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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