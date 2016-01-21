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القيادات الأمنية تنتقل إلى مكان حادث قطار ماقوسة بالمنيا

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القيادات الأمنية تنتقل إلى مكان حادث قطار ماقوسة بالمنيا القيادات الأمنية تنتقل إلى مكان حادث قطار ماقوسة بالمنيا
انتقل منذ قليل عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن المنيا وسكك حديد المنيا إلى مكان حادث القطار الذى وقع بمزلقان السكة الحديد بقرية ماقوسة، حيث تم عمل حواجز لمنع المواطنيين من أعلى المزلقان، وفحص أسباب الحادث وتشير التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة عطل مفاجئ لسيارة نقل أثناء عبورها للمزلقان، مما أدى إلى توقفها فى الوقت الذى كان القطار 934 يدخل فيه المزلقان.

وأشارت التحريات إلى أن السيارة كانت محملة بالزلط وهى عبارة عن سيارة نقل كبيرة، مما دفع السائق إلى النزول من السيارة قبل وصول القطار وعدم تمكن القائمين على المزلقان برفع السيارة قبل وصول القطار.

يذكر أن مزلقان قرية ماقوسة من المزلقانات التى تم تطويرها والتى أعلنت محافظة المنيا فى بيان لها عن تطوير 10 مزلقانات من بينهم مزلقان ماقوسة.

وكشف الحادث أن المزلقان الذى أعلن عن تطويره تم إنشاء حجرة لعمال البلوك إلا أنه مازلت السلسلة الحديد هى الصدادة الوحيدة التى تمنع دخول السيارات أو المشاة أثناء مرور القطارات، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

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مصر 365