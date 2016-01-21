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هاشتاج "العريش" ضمن تريندات "تويتر" عقب استشهاد 5 أفراد بكمين العتلاوى

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احتل هاشتاج "العريش"، ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، صباح اليوم الخميس، واحتل الصدارة من بين الأكثر تداولاً بموقع التدوين المصغر "تويتر" فى التريند المصرى، وذلك بعد ساعات قليلة من استهداف مجموعة من الإرهابيين لكمين شرطة بميدان العتلاوى بالعريش، مما أسفر عن استشهاد 5 من رجال الشرطة بينهم 3 ضباط، كما أصيب 10 من الجنود و2 من المدنيين.

وجاءت أبرز التعليقات على حادث العريش، التى جاءت فى مقدمتها الدعوة بالرحمة والمغفرة لهم وحفظ البلاد من شر الإرهاب، حيث علق أحد المغردين "رحم الله شهداء العريش اليوم، اللهم انتقم من كل مجرم استحل الدم الحرام واحفظ ووفق المخلصين القائمين على حفظ أمن البلاد والعباد"، وغردت أخرى قائلة: ''قوافل الشهداء لا تمضى سدى، رحم الله أرواحا لا تعوض ولا تولد مرة أخرى".

فيما قال آخر "كل الناس تذهب للموت عن طريق الحياة، إلا الشهيد يذهب للحياة عن طريق الموت"، ودعت أخرى قائلة، "ربى احمى وأهلها، ويرحم الشهداء ويكفيهم شرف الشهادة فى حماية بلدهم ضد الإرهابيين الخونه العملاء".
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

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