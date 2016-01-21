بتورم أو زرقا.. من إيديك وصوابعك اعرف أمراضك

اليدان والأصابع من النوافذ المهمة لصحة الجسم، ومن خلالها يتم التعرف على صحة الجسم والأمراض المصاب بها أو التى ستصيبه.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندى، فإن حالة اليدين والأظافر من الممكن أن تكشف بعض الحقائق المهمة عن الوضع العام لصحة الجسم، وكما يقول الدكتور ريتشارد راسل استشارى الجهاز التنفسى، أن اليدين والأظافر من أفضل النوافذ التى من خلالها يتم تقييم وضع المريض وعمل الجسم الداخلى.. وحسبما جاء فى التقرير:

1- إذا كان طرف الأصابع لونها أزرق: فهذا يكون علامة على ضعف الدورة الدموية، ومن الحالات الشائعة فى متلازمة رينود، التى تعد من اضطرابات المناعة الذاتية، وتكون أكثر حساسية لتغييرات درجة الحرارة وقد تتحول أصابع القدمين أو اليدين إلى حمراء أو زرقاء أو بيضاء، ويكون مصحوبا بألم وتنميل ووخز.

2-كثرة التعرق بكف اليدين: حيث إن تعرق كف اليدين ووجود رائحة بهما يكون بسبب الإجهاد وعلامة على نشاط الغدة الدرقية.

3-وجود خطوط بيضاء على الأظافر: وجود خطوط بيضاء أفقية على الأظافر يمكن أن تكون علامة تنذر بإصابة خطيرة كمرض السرطان، لأن الأظافر تتوقف عن النمو عندما يكون الشخص مريضا.

4- شحوب لون الأظافر، فإذا تم الضغط على أظافرك بلطف، فإنها تتحول إلى الأبيض ثم تتحول إلى وردى مرة أخرى عند رفع أصبعيك عنهما، إذا بقى اللون الأبيض لفترة طويلة هذا يعنى إصابتك بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.