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سقوط هارب من حكم إعدام بحوزته فرد خرطوش بكفر الشيخ

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سقوط هارب من حكم إعدام بحوزته فرد خرطوش بكفر الشيخ سقوط هارب من حكم إعدام بحوزته فرد خرطوش بكفر الشيخ
تمكنت مباحث مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ بإشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ من ضبط "السيد.ص.ص" 28 سنة، عاطل، بحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم، وطلقتين من ذات العيار.

تبين من الفحص الأمنى لملف المتهم بأنه هارب من حكم بالإعدام غيابياً فى الجناية رقم 9615 لسنة 2014 جنايات مركز البرلس، المقيدة برقم كلى كفر الشيخ 699 لسنة 2014 قتل عمد مقترن بالسرقة تحت الإكراه، بجلسة 13 مايو 2015.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2173 لسنة 2016 جنايات مركز الرياض، وتم عرضه على النيابة وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، لعرضه على المحكمة المختصة فى الجناية التى ارتكبها.

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