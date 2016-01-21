حسام حسن: لا يوجد فريق في العالم يعاني مثل المصري .. العدل هو إسقاط الزمالك

يرى حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي أن فريقه عانى كثيرا في مباراة الزمالك بسبب كثرة الغيابات، مشيرا إلى أن النتيجة العادلة للمباراة هي فوز فريقه.

المصري خسر من الزمالك بهدف رائع لمصطفى فتحي ضمن الجولة 15 من الدوري المصري يوم الأربعاء.

وقال حسام حسن في تصريحات لقناة LTC يوم الأربعاء: "لا يوجد فريق في العالم يعاني مثل المصري، فالفريق ينقصه أكثر من لاعب بسبب الإيقافات والإصابات".

وأضاف "رغم ذلك فأننا الفريق لعب مباراة ممتازة ضد الزمالك والنتيجة العادلة هي فوز المصري وسقوط الزمالك الذي لم يلعب مباراة جيدة بسبب أسلوب لعب فريقي".

وأرجع العميد وجهة نظره إلى أن فريقه كان الأفضل في نسبة الاستحواذ وصناعة الفرص وفي الأداء على أرض الملعب على عكس المنافس.