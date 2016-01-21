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اليوم.. استكمال محاكمة 48 متهم بقضية مقتل الصحفية "ميادة أشرف"

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اليوم.. استكمال محاكمة 48 متهم بقضية مقتل الصحفية "ميادة أشرف" اليوم.. استكمال محاكمة 48 متهم بقضية مقتل الصحفية "ميادة أشرف"
تستكمل اليوم الخميس الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر جلسات محاكمة 48 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية و ارتكاب أعمال عنف وقتل الصحفية ميادة أشرف، ومن المقرر ان يتم سماع اقوال شاهد الاثبات الثالث.
>وتضم قائمة المتهمين 48 متهما من عناصر الإخوان بينهم 36 متهما محبوسا و12 هاربا ، لاتهامهم بقتل الصحفية "ميادةأشرف" وفتاة أخرى، وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 .

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 48 متهما من عناصر جماعة الإخوان، منهم 35 محبوسين، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى قتل الصحفية ميادة أشرف، وطفل يدعى شريف عبد الرءوف، ومواطنة تدعى مارى جورج، فى أحداث عنف منطقة عين شمس.

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مصر 365

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