زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجى هاجر منذ 3 سنوات وحياتى الزوجية على الورق

أقامت "خديجة.س" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيرى ضد زوجها "فهمى.ج" وطالبت فيها بالطلاق للضرر بعد هجر زوجها وابنتها الصغيرة منذ 3 سنوات دون أن يسأل عليهم ورفض سفرهم بصحبته.

وتابعت الزوجة فى الدعوى التى حملت رقم 2897 لسنة 2015: أنا إنسانة ولى حقوق ولست حيوانة كى يتركنى 3 سنوات دون أن يعود ولو مرة واحدة متناسيا أن له طفلة يجب أن يرعاها وينفق عليها.

وأضافت: عندما لجأت للمحكمة بعد أن مللت الجميع اتهمونى ببيع زوجى، ولكن يعلم الله أننى صبرت حتى كدت أصاب بالجنون، ولى احتياجات عاطفية وجسدية.

وتابعت: كنت أشعر كالمتسولة التى تأخذ الإحسان عندما أمد يدى لأسرتى وأسرته حتى أجد ما أطعم به نفسى اضطررت أن أنزل للعمل فمن المفترض أننى متزوجة، ولكنه أصبح على الورق فقط.