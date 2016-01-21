وزير التعليم يعقد ورشة عمل المرحلة الثانية لخطة «آفاق»

عقد وزير التعليم د. أحمد العيسى أمس الأربعاء، ورشة عمل لاستكمال المرحلة الثانية من الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي (آفاق)، بحضور عدد من الوزراء والشُركاء والمهتمين.

وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة تسعى من خلال إقامة الورشة لتحديث خطة (آفاق)، والأخذ بمرئيات المشاركين لنسهم في إكمال ما تم البدء به لتحويل المملكة إلى مجتمع معرفي.

وبيَن وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية ورئيس اللجنة التنفيذية للخطة المستقبلية (آفاق) د. محمد العوهلي، أن هذه الورشة جاءت لتسهم في تقدم التعليم العالي ومناقشة تحدياتها والقضايا الاستراتيجية ومتطلبات المرحلة القادمة وتطلعات الشركاء، مضيفاً بأن خطة (آفاق) في المرحلة الأولى (2010 - 2015) أسهمت في التركيز القوي على التوسع كأولوية قصوى لهذه المرحلة، نتج عنه نمو ملحوظ في عدد الجامعات بعد زيادة الطلب على منظومة التعليم العالي والحاجة إلى وجود طاقة استيعابية.

لافتاً إلى أن هناك تباينا في تطبيق الخطة من الجامعات، نتج عنه اختلاف تقدم الجامعة في مستوى الإنجاز، موضحاً بأن هذا التباين يساهم في دفع الجامعات لمصاف الريادة العالمية.

وتم عقد الجلسة التفصيلية الثانية ناقش خلالها الحضور تقدم استراتيجية التعليم العالي وإنجازاتها وتحدياتها والقضايا الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وتم الاستماع إلى تطلعات وملاحظات الشركاء في التكامل، لتحقيق متطلبات المخرجات التعليمية التي تسهم في خدمة التنمية في الملكة، وسعيها بالتوسع والجودة والتمايز في التعليم الجامعي، لينافس على الريادة العالمية ويسهم بفعالية في بناء المجتمع المعرفي وتنمية المملكة اقتصادياً واجتماعياً وتقنياً.

وتم التطرق إلى التحديات التي تواجه التعليم العالي في المملكة، وسعى الحضور لإيجاد حلول لمواجهة التحديات المعاصرة، من خلال مناقشة تحسين الإدارة لمنظومة التعليم العالي، كما تم وضع تصور مقترح لإيجاد دعامات للتمويل لتسهيل الاستدامة المالية.