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مش بس حديد.. السبانخ تقى من الإصابة بأخطر الأورام السرطانية

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مش بس حديد.. السبانخ تقى من الإصابة بأخطر الأورام السرطانية مش بس حديد.. السبانخ تقى من الإصابة بأخطر الأورام السرطانية
من أكثر العناصر ارتباطا بالسبانخ هو الحديد، ولسنوات طويلة ترسخ فى العقول أن أهمية السبانخ تنحصر فقط فى احتوائها على نسبة عالية من ذلك العنصر، وعلى الرغم من أهمية الحديد لجسم الإنسان إلا أنه من الظلم حصر فوائد السبانخ فى احتوائها فقط على عنصر الحديد.

وفى السطور التالية يضيف أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، عددا آخر من فوائد السبانخ، بخلاف الاعتماد عليها فى علاج الأنيميا وحالات نقص الحديد بالجسم.

فى البداية يؤكد خالد أن السبانخ ومعظم الخضراوات الورقية تحتوى على نسبة عالية من فيتامين "بى"، والذى يعد من أهم العناصر التى تساعد بصورة فعالة فى الوقاية من الأمراض السرطانية بالجسم.

ويضيف خالد أن السبانخ تعد من أقوى الخضراوات الورقية وأكثرها فاعلية فى الوقاية من الإصابة بسرطان البنكرياس، والذى يعد من أخطر أنواع الأورام السرطانية على الإطلاق.

كما تعمل السبانخ على تحسين عمل غدة البنكرياس وزيادة كفاءتها، وبالتالى فهى تعد أيضا غذاء مثاليا للحد من فرص التعرض لمرض السكر، خاصة لمن لديهم استعداد للإصابة به.

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