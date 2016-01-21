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يقوم بـ500 وظيفة فى الجسم.. معلومات لا تعرفها عن الكبد

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يقوم بـ500 وظيفة فى الجسم.. معلومات لا تعرفها عن الكبد يقوم بـ500 وظيفة فى الجسم.. معلومات لا تعرفها عن الكبد
يُعد الكبد أكبر عضوا صلبا وأكبر غدة فى جسم الإنسان، ويقع أسفل الحجاب الحاجز على الجانب الأيمن العلوى من الجسم، وينفذ عدد كبير من المهام الأساسية فى الجسم.

وحسبما ذكرت صحيفة ميديكا نوز توداى، يصنف الكبد كجزء من الجهاز الهضمى، ويلعب دوراً رئيسياً فى إزالة السموم، وتخليق البروتين وإنتاج المواد الكيميائية اللازمة لعملية الهضم.

• حقائق سريعة حول الكبد
>وفيما يلى بعض النقاط الرئيسية والخفية حول الكبد:
>1. يصنف الكبد أنه غدة.
>2. الكبد ينفذ أكثر من 500 دور فى جسم الإنسان.
>3. هو الجهاز الوحيد الذى يمكن أن يجدد نفسه بنفسه.
>4. الكبد هو أكبر عضو صلب فى الجسم.
>5. الكبد يقسم ويخزن الكربوهيدرات والجليكوجين داخله.
>6. يعمل على إزالة السموم من الجسم.
>7. تعاطى الكحول هى واحدة من الأسباب الرئيسية لمشاكل الكبد فى العالم.
>8. كل من الصفراء والملاريا يؤثران على الكبد.
>9. يتم إنتاج الزلال فى الكبد ويساعد على منع الأوعية الدموية من أن تصبح "راشح".

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مصر 365