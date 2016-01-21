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"صحافة المواطن": بالصور.. تصادم قطار بسيارة محملة بــ"الزلط" بالمنيا

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"صحافة المواطن": بالصور.. تصادم قطار بسيارة محملة بــ"الزلط" بالمنيا "صحافة المواطن": بالصور.. تصادم قطار بسيارة محملة بــ"الزلط" بالمنيا
أرسل أحد القراء ويدعى محمد حسنى، صورًا ترصد تصادم قطار رقم "943" والمتجه إلى محافظة الأقصر بسيارة نقل كانت محملة بــ"الزلط"، وذلك بمحافظة المنيا، موضحًا أن الحادث لم يسفر عن حالات وفاة، وتم نقل سائق السيارة إلى المسشتفى لتلقى العلاج، فضلاً عن تهشم زجاج الواجهة الأمامية لمقدمة القطار.

وأضاف القارئ أن المزلقان كان مفتوحًا وقت مرور سيارة النقل، ما أدى إلى التصادم بواجهة القطار، مشيرًا إلى أن القطار متوقف حاليًا على القطبان لحين انتشال السيارة من مكانها، للعمل على استكمال الرحلة المتجهة إلى محافظات الصعيد، من قبل قوات الشرطة التى وصلت إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته.

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اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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