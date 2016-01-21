"المساحة": انتهاء المرحلة الثالثة من الشريط الحدودى بسيناء لمواجهة الأنفاق

أكد المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة المصرية للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، انتهاء الهيئة من تنفيذ المرحلة الثالثة من الشريط الحدودى العازل بشمال سيناء ، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بإقامة منطقة عازلة للقضاء على ظاهرة الأنفاق بين غزة ورفح المصرية ، موضحا أن الهيئة تنتظر التكليف ببدء المرحلة الرابعة .

وأضاف "كمال" أن الشريط الحدودى يبلغ طوله 15 كيلو متر ، وبعمق 5 كيلو مترات، وتم تقسيمه إلى عدة شرائح تتناسب مع العمق والطول.

الجدير بالذكر أن هيئة المساحة قامت بحصر المساحات المنزرعة بكل شريحة من الشريط الحدودى ، وكذلك عدد المنازل، وتصنيفها وتجميع هذه البيانات وأصحابها وتسليمها لمحافظة شمال سيناء، والقوات المسلحة، لتتولى مسئولية صرف التعويضات لأصحاب الأراضى والمنازل التى نزعت مليكتها.

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