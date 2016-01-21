157 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 10 ملايين طن خلال 4 أيام

أعلن الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس ،أن قناة السويس شهدت خلال الأربعة أيام الماضية ، من الأحد وحتى أمس الأربعاء، عبور 157 سفينة بحمولة 10 ملايين طن ، حمولات متنوعة من الاتجاهين.

وشهدت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب عبور 66 سفينة بحمولة 4 ملايين و800 ألف طن بينما شهدت القناة الجديدة من الجنوب الى الشمال عبور 91 سفينة بحمولة 5 ملايين و200 ألف طن .

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الأحد شهدت القناة عبور 39 سفينة بحمولة 2.5 مليون طن من الاتجاهين حيث عبرت من الشمال 16 سفينة بحمولة مليون طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات السنغافورية MOL QUARTZبحمولة 159 ألف طن.

بينما عبرت فى اتجاه الجنوب 23 سفينة بحمولة 1.5 مليون طن وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة البترول البلجيكية SIMONE بحمولة 166 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن يوم الاثنين شهدت القناة عبور 29 سفينة بحمولة مليون و763 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين ، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 13 سفينة بحمولة 979 ألف طن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MAREL MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وعبرت16 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 784 ألف طن ،و أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركيةEMMA MAERSK بحمولة 171 ألف طن.

كما عبرت قناة السويس ، الثلاثاءن 41 سفينة بحمولة 2 مليون و300 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين وأن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة 900 ألف طن ، اوأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC MARIA SAVERIA بحمولة 147 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى عمان ، وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و400 ألف طن ،وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات HYUNTAI TRIVA التى ترفع علم جزر المارشال بحمولة 147 ألف طن.

وأضافت التقارير أن قناة السويس شهدت، أمس الأربعاء، عبور 48 سفينة بحمولة 3 ملايين و400 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين وأن قافلة الشمال شهدت عبور 18 سفينة بحمولة مليون و 900 ألف طن و أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MAY VIEW MAERSK بحمولة 200 ألف طن .

وعبرت 30 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و500 ألف طن ،و أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MAERSK MERETE بحمولة 200 ألف طن.

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