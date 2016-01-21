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حبس 3 ساقطات وقواد 4 أيام لتشكيلهم شبكة دعارة بمدينة نصر

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حبس 3 ساقطات وقواد 4 أيام لتشكيلهم شبكة دعارة بمدينة نصر حبس 3 ساقطات وقواد 4 أيام لتشكيلهم شبكة دعارة بمدينة نصر
أمر أيمن اليمانى وكيل أول نيابة مدينة نصر بحبس 3 ساقطات وقواد 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بتكوين دعارة بمدينة نصر .

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين اتخذوا شقة بزهراء مدينة نصر وحولوها الى وكر دعارة لاستقطاب راغبى المتعة الحرام ،حيث تم القبض على المتهمات فى وضع تلبس مع خليجى ، أعترف بحصولهن على 500 جنيه مقابل ممارسة الرزيلة معهن .


>- الحبس 3 سنوات لـ8 ساقطات بتهمة ممارسة الدعارة فى شقة بمنطقة دار السلام

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مصر 365

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