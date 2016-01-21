حبس 3 ساقطات وقواد 4 أيام لتشكيلهم شبكة دعارة بمدينة نصر

أمر أيمن اليمانى وكيل أول نيابة مدينة نصر بحبس 3 ساقطات وقواد 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بتكوين شبكة دعارة بمدينة نصر .إعلان - Ads إعلان - Ads
>- الحبس 3 سنوات لـ8 ساقطات بتهمة ممارسة الدعارة فى شقة بمنطقة دار السلام
كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين اتخذوا شقة بزهراء مدينة نصر وحولوها الى وكر دعارة لاستقطاب راغبى المتعة الحرام ،حيث تم القبض على المتهمات فى وضع تلبس مع خليجى ، أعترف بحصولهن على 500 جنيه مقابل ممارسة الرزيلة معهن .
>- الحبس 3 سنوات لـ8 ساقطات بتهمة ممارسة الدعارة فى شقة بمنطقة دار السلام