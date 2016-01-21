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طيران العراق والتحالف الدولى يقتل العشرات من مسلحى داعش

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طيران العراق والتحالف الدولى يقتل العشرات من مسلحى داعش طيران العراق والتحالف الدولى يقتل العشرات من مسلحى داعش

>أغار طيران العراق والتحالف الدولى على مواقع وتجمعات ومستودعات أسلحة وعتاد وآليات لتنظيم داعش الإرهابى فى قواطع العمليات ضد التنظيم، مما أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين.

وذكرت خلية الإعلام الحرب بقيادة العمليات المشتركة مساء مساء أمس الأربعاء، أن طيران التحالف الدولى نفذ 22 طلعة جوية على الرمادى مركز محافظة الأنبار أسفرت عن قتل 9 إرهابيين وتدمير خطوط إمداد وثلاث مواقع قتالية وسيارتين مفخختين ومدفع هاون وسلاحين ثقيلين.

كما نفذ طيران الجيش العراقى بالتعاون والتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب عددا من الضربات الجوية على داعش أسفرت عن مقتل 20 إرهابيا وحرق وتدمير ثلاث دراجات نارية وتدمير مدفع مضاد للطائرات عيار 23 مم فى منطقة السجارية شرقى الرمادى بالأنبار.

وأغار الطيران العراقى على تجمعات ومستودعات وآليات لداعش فى منطقة اللاين غربى سامراء شمالى العراق، مما أدى لمقتل 8 إرهابيين وتدمير ثلاث جرافات مفخخة كان داعش يعتزم استخدامها فى الهجوم على القوات العراقية.

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مصر 365