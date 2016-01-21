مجلس الشيوخ الأمريكى يرفض قانون يقيد دخول لاجئى سوريا للولايات المتحدة

>رفض مجلس الشيوخ الأمريكى أمس الأربعاء مشروع قانون يشدد الفحوصات الأمنية على اللاجئين السوريين الذين يدخلون الولايات المتحدة من جانب مكتب التحقيقات الاتحادى "إف بى آي" ووزارة الأمن الداخلى الأمريكية.

ورفض 55 عضوا مشروع القانون مقابل موافقة 43 عضوا عليه، ليفشل بذلك فى تخطى حاجز الـ 60 صوتا المطلوب للنظر فيه من جانب مجلس الشيوخ وسط معارضة من جانب أعضاء الحزب الديمقراطى للرئيس باراك أوباما.

وقال زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ هارى ريد، وهو كبير الجمهوريين فى المجلس، إن مشروع القانون "يضحى باللاجئين الذين يفرون من الحرب والتعذيب بدلا من خلق حلول تجعل الأمريكيين آمنين".

وكان مجلس النواب قد مرر ذلك التشريع فى نوفمبر، وأعرب الجمهوريون عن خيبة أملهم جراء رفض التشريع.