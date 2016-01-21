بالصور.. الحمى القلاعية تفتك بمواشى المراغة.. والأهالى:"بيوتنا اتخربت ومحدش سأل فينا"

اجتاح مرض الحمى القلاعية وبشكل كبير قرى محافظة سوهاج، وظهر ذلك بشكل واضح بنجع الجعران وقرية بنى هلال مركز المراغة حيث فوجىء الأهالى بأعراض تظهر على حيواناتهم وهى التهابات وشقوق فى الفم واللسان وحبوب وتشققات وجروح بين الاظافر وتقيحات.

وقال عبدالرحيم حماد على أحد الاهالى: "احنا ما عندناش حاجة غير بهايمنا بنصرف عليها وبنصرف منها ومحدش اهتم بينا وجاموستى ماتت ووحده تانية معايا مريضة ومافيش حد سال فينا وبيوتنا اتخربت".

وأضاف: "دى ثروة حيوانية والمفروض حد يعوضنا وكل بيت فيه جاموسة او اتنين مريضة بالحمى القلاعية ووصل بالنجع الى ما يقرب من 100 حالة ماتت حتى العلاج اللى قدموه للحيوانات كان لتقوية للمناعة ومضاد حيوى والطبيب بيسيبك ويمشى ونصرف على الحيوانات دم قلبنا".

وأكد أن طبيب مديرية الطب البيطرى عندما حضر كان يحقن الجاموسة المصابة والغير مصابة، مضيفا : "لا احد يرعاها ولا توجد أى متابعة ولا أى تعويضات".

وتابع، "انا عندى 5 أطفال وليس لدى دخل ثابت وجاموستنا اللى ماتت كنا بنربيها علشان نعيش منها ونجهز عيالنا ونطالب بتعويضات لينا وللناس اللى بهايمها ماتت لان دى ثروة حيوانية وده محاربة للرجل الفقير اللى ما حيلتوش غيرها".

واضاف السيد حماد على، "مش عارف اعمل ايه الجاموسة اللى حيلتى ماتت من الحمى القلاعية وعندى عيال كنت ااكلهم جبن واشربهم لبن منها وسنقوم بتقديم شكوى لوزارة الزراعة".

وقال: "صرفت على جاموستى المريضة حوالى 2000 جنية وكل يومين يداويها الطبيب على حسابى وماينفعش ابيعها واضر بها غيرى".

وعن محمود شلبى مزارع، قال:"انا مات منى 4 انواع من الحيوانات وكان منها جاموسة صرفت عليا كل ما أملك وفى الاخر ماتت هى وحيوانات اخرى".

وقالت أم محمود أحمد السيد: "ماتت منى 2 جاموس وانا ربة منزل غلبانة ومحتاجين تعويض عن بهايمنا اللى ماتت حرام دا مايرضيش ربنا".

واشار محمد عبدالمنعم، الى أن خسائر القرية تعدت مايقارب المليون جنية من الثروة الحيوانية وكلهم ناس غلبانة وفقيرة.

واستغاث الأهالى المضارين من الحمى القلاعية بوزارة الزراعة لتعويضهم عن الخسائر الكبيرة التى تعرضوا لها جراء موت حيواناتهم من هذا المرض.



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