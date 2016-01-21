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مصادر: أحمد شفيق تواصل مع قيادات سياسية لعودته لمصر قريبا

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مصادر: أحمد شفيق تواصل مع قيادات سياسية لعودته لمصر قريبا مصادر: أحمد شفيق تواصل مع قيادات سياسية لعودته لمصر قريبا
كشفت مصادر، عن محاولة الفريق أحمد شفيق رئيس حزب الحركة الوطنية ،التواصل مع بعض القيادات السياسية فى لبحث عودته للقاهرة خلال الفترة الحالية، إلا أن المفاجأة التى صدمت الفريق – حسبما وصفت المصادر - أن النصيحة التى وجهت له كانت متمثلة فى ضرورة ابتعاده عن العمل السياسى و عليه التخلى عن تمسكه برئاسة حزب الحركة الوطنية حال عودته مرة أخرى للقاهرة.
>وقالت المصادر لـ اليوم السابع"، أن عودة الفريق أحمد شفيق للقاهرة ستمنعه من مغادرتها نظرا لوجود اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر فى قضية أرض الطيارين ، مضيفة أن وفدا ممثلا عن الفريق أحمد شفيق حاول التواصل مع الحالية إلا أن الأمر لم يسفر عن جديد خاصة أن هذا التواصل لم يأت بشكل رسمى، موضحة أن المحاولات لم تنته نظرا لوجود الفريق فى دولة الإمارات حاليا لذا فأنه يسعى لاستغلال العلاقة الطيبة التى تجمع البلدين لجس نبض القيادة السياسية الحالية فى مصر بشأن العودة مرة أخرى إلى البلاد، ومتابعة شئون حزبه عن قرب.
>وأشارت المصادر، إلى أن "شفيق" حث القائمين على إدارة شئون حزب الحركة الوطنية حاليا على القيام ببعض الحملات خلال الفترة الحالية، لإثبات أنه لا يرغب فى الوقوف فى وجه النظام الحالى ومعارضته، بل يبحث سبل دعمه .
>- بالفيديو.. على المصيلحى لـ"آخر النهار": "شفيق" لن يستطيع السفر للخارج حال عودته لمصر

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مصر 365

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