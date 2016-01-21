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محكمة الأسرة تنظر اليوم دعوى اعتراض حفيدة حسين سالم على إنذارها بالطاعة

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محكمة الأسرة تنظر اليوم دعوى اعتراض حفيدة حسين سالم على إنذارها بالطاعة محكمة الأسرة تنظر اليوم دعوى اعتراض حفيدة حسين سالم على إنذارها بالطاعة
تنظر محكمة الأسرة بمصر الجديدة ، اليوم الخميس، ثانى جلسات الاعتراض المقدم من "دونيا"، حفيدة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، على إنذار الطاعة المقدم ضدها من زوجها، بحجة أنها سافرت لزيارة والدها بإسبانيا ولم تعد، وأنه حاول إقناعها بالعودة إلى مسكن الزوجية .

وجاء فى صحيفة الدعوى التى حملت رقم 1306 لسنة 2013 أسرة الجديدة، أن حفيدة حسين سالم اعترضت على دخولها فى طاعة زوجها؛ بسبب أن إنذار الطاعة الموجه إليها باطل؛ لأنه من المعلوم أن إنذار الطاعة لا بد أن يوجه إلى الشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته المعلوم للمعترض ضده ، وهذا لم يحدث؛ حيث أرسل لها زوجها الإنذار على عنوان بـ"مصر الجديدة"، رغم أنه يعلم أنها تعيش ومن قبل هذا الإنذار بوقت طويل فى إسبانيا، ومعها ابنتها "ملك رفعت سالم.

وكانت المحكمة قد أجلت الدعوى فى الجلسة السابقة لاستخراج شهادة من الجوازات بتحركات الزوجة .


>- تأجيل نظر اعتراض حفيدة حسين سالم على طلبها فى بيت الطاعة لجلسة 21 يناير

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مصر 365

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