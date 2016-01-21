تداول فيديو يدلل على صدق القرآن بتطابق تناوله لخلق الأجنة مع العلم الحديث

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو مترجم إلى اللغة العربية لعلماء غربيين يشرح عالم الأجنة لدى حمل المرأة، وصدق حديث القرآن عن هذا الموضوع الذى نزل قبل 1500عاماً، على النبى محمد صلى الله عليه وسلم، بالتطابق مع العلم الحديث، وتطابق المصطلحات والمسميات التى أطلقها القرآن الكريم ومدى دقتها البالغة.

وحمل الفيديو الذى تصل مدته إلى 4 دقائق ونصف، رسائل واضحة وصريحة عن علم الأجنة داخل دائرة علم القرآن برغم تطور العلم وقدم القرآن، وأشار الفيديو بوضوح إلى ذلك، شارحاً مراحل تكوين الجنين ومسمياته فى القرآن وتطابقها مع الأحوال التى كشف عنها العلم الحديث.

وحمل الفيديو ترجمات صريحة و مشاهد إخراجية تشير إلى صدق بيانات القرآن، وأنه حق منزل من الله، حيث ناقش الفيديو مراحل خلق الإنسان التى أوردتها سورة المؤمنون، والتى جاءت متطابقة مع مراحل الخلق بدقة منقطعة النظير.

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