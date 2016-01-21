وضع منشآت الأزهر ضمن خطة الداخلية لتأمين احتفالات ذكرى ثورة يناير

قال العميد محمود صبيحة ،رئيس الإدارة المركزية لأمن الأزهر الشريف ،إن إدارة الأمن قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية و القوات المسلحة لوضع مشيخة الأزهر وبعض المنشآت التابعة للأزهر الشريف ضمن خطة التأمين وذلك خلال احتفالات ثورة 25 يناير .

ووجه رئيس الإدارة المركزية لأمن الأزهر بتعيين حراسة على جميع معاهد الأزهر البالغة عشرة آلاف تقريبا بنظام ثلاثة ورديات ،كما وجه بالاستعانة بالموظفين الإداريين بجانب أفراد الأمن لحماية المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية على مدار 24 ساعة.

وأضاف العميد محمود صبيحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع مديريات الأمن بمحافظات الجمهورية، لوضع جميع المنشآت التابعة للأزهر ضمن خطة التأمين، كما تم تشديد الحراسة على مشيخة الأزهر وجميع المنشآت التابعة للأزهر بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة.

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