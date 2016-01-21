"الصحة ": علاج 27 ألف مريض بـ"سوفالدى" المحلى على نفقة الدولة قريبا

أكد الدكتور تامر حامد عبد السلام رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أن عدد مرضى الأورام الذين يتم علاجهم على نفقة الدولة بلغ 90 ألف مريض بتكلفة 614 مليون و704 ألف جنية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن 27 ألف مريض بفيروس سى سيحصلوا على السوفالدى المحلى والدكلنزا المحلى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يتوقع علاج 300 ألف مريض من فيروس سى خلال 2016 على نفقة الدولة.

وأوضح رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أن 15 ألف مريض حصلوا فعلياً على العلاج بسوفالدى المصرى + الدكلنزا المحلى على نفقة الدولة .

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