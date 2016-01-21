ننشر صور ضابطى الشرطة من كفر الشيخ اللذين استشهدا فى الحادث الإرهابى بالعريش

حصل "اليوم السابع" على صور 2 من شهداء الشرطة فى الحادث الإرهابى الذى تعرضت له قوة شرطية بكمين العتلاوى بوسط العريش، وهما من محافظة كفرالشيخ، أحدهما النقيب "محمد نادر" من قرية الروس بمطوبس، وتقيم أسرته بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ، والأخر النقيب "محمد فؤاد شحاتة" من قرية الملاحة بمركز سيدى سالم.

وكانت عناصر إرهابية قد هاجمت، مساء أمس الأربعاء، كمين شرطة بميدان العتلاوى بالعريش، ما أسفر عن استشهاد 5 من رجال الشرطة بينهم 3 ضباط، كما أصيب 10 من الجنود و2 من المدنيين.

وأكد مصدر أمنى، أن القوة اشتكبت مع مجموعة مسلحة أطلقت النار على الكمين، واستشهد 3 ضباط وفردين شرطة، وإصابة نحو عشرة أخرين فى الهجوم المسلح، لافتاً إلى أنه تم نقل الشهداء من موقع الهجوم المسلح إلى مستشفى العريش العام.

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- بالصور.. تفاصيل الهجوم الإرهابى على كمين شرطة العتلاوى بالعريش.. مسلحون يطلقون النيران على القوات.. واستشهاد 5 بينهم 3 ضباط وإصابة 10 جنود و2 من المدنيين.. ونقل المصابين لمستشفى العريش العام

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