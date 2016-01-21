سمير غانم يعتذر عن عدم استكمال حواره مع "الإبراشى" بعد هجوم العريش

اعتذر الفنان سمير غانم، للإعلامى وائل الإبراشى، عن عدم استكمال حواره، معه ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم"، بسبب الهجوم على الكمين الأمنى بميدان العتلاوى بوسط مدينة العريش.

ووجه "غانم"، حديثه لـ"الإبراشى"، قائلا: "كنت أشاهد فقرات البرنامج وعندما سمعت الخبر، قررت الرحيل ولكن انتظرت وقلت أنا هعتذر لك واعتذر للجمهور وأفضل أن نكمل الحلقة فى وقت أنسب من ذلك"

وتابع: "أنا كنت جاى أهزر ونعمل حلقة دمها خفيف لكن بعد الحادث مش هقدر أكمل.. وحسبى الله ونعم الوكيل "

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