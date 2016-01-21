ننشر صور ضابطى الشرطة من كفر الشيخ الذين استشهدوا فى الحادث الإرهابى بالعريش

حصل "اليوم السابع" على صور 2 من شهداء الشرطة فى الحادث الإرهابى الذى تعرضت له قوة شرطية بكمين العتلاوى بوسط العريش، وهما من محافظة كفرالشيخ، أحدهما النقيب "محمد نادر" من قرية الروس بمطوبس، وتقيم أسرته بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ، والأخر النقيب "محمد فؤاد شحاتة" من قرية الملاحة بمركز سيدى سالم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- الصفحة الرسمية للداخلية تنشر صور شهداء الشرطة بالعريش
>- بالصور.. تفاصيل الهجوم الإرهابى على كمين شرطة العتلاوى بالعريش.. مسلحون يطلقون النيران على القوات.. واستشهاد 5 بينهم 3 ضباط وإصابة 10 جنود و2 من المدنيين.. ونقل المصابين لمستشفى العريش العام
>- ننشر أسماء شهداء الشرطة بحادث كمين العتلاوى بوسط العريش
>- مصدر أمنى: نقل 4 شهداء من موقع الهجوم على كمين للشرطة بوسط العريش
>- هجوم إرهابى على كمين شرطة وسط العريش وأنباء عن سقوط ضحايا
وكانت عناصر إرهابية قد هاجمت، مساء أمس الأربعاء، كمين شرطة بميدان العتلاوى بالعريش، ما أسفر عن استشهاد 5 من رجال الشرطة بينهم 3 ضباط، كما أصيب 10 من الجنود و2 من المدنيين.
وأكد مصدر أمنى، أن القوة اشتكبت مع مجموعة مسلحة أطلقت النار على الكمين، واستشهد 3 ضباط وفردين شرطة، وإصابة نحو عشرة أخرين فى الهجوم المسلح، لافتاً إلى أنه تم نقل الشهداء من موقع الهجوم المسلح إلى مستشفى العريش العام.
>- الصفحة الرسمية للداخلية تنشر صور شهداء الشرطة بالعريش
>- بالصور.. تفاصيل الهجوم الإرهابى على كمين شرطة العتلاوى بالعريش.. مسلحون يطلقون النيران على القوات.. واستشهاد 5 بينهم 3 ضباط وإصابة 10 جنود و2 من المدنيين.. ونقل المصابين لمستشفى العريش العام
>- ننشر أسماء شهداء الشرطة بحادث كمين العتلاوى بوسط العريش
>- مصدر أمنى: نقل 4 شهداء من موقع الهجوم على كمين للشرطة بوسط العريش
>- هجوم إرهابى على كمين شرطة وسط العريش وأنباء عن سقوط ضحايا