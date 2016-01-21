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النيابة تأمر بدفن شاب لقى مصرعه دهسا تحت القطار بالحوامدية

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النيابة تأمر بدفن شاب لقى مصرعه دهسا تحت القطار بالحوامدية النيابة تأمر بدفن شاب لقى مصرعه دهسا تحت القطار بالحوامدية
امر المستشار رامى منصور رئيس نيابة البدرشين، بدفن وتشريح جثة شاب لقى مصرعه، بعد أن دهسه القطار القادم من أسوان والمتجة إلى القاهرة أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة الحوامدية .

البداية بتلقى اللواء خالد شلبى، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد عوض رئيس المباحث، بوفاة شاب فى العقد الثالث من عمره أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة الحوامدية، وانتقلت سيارات الإسعاف وتم انتشال جثة المتوفى. وكشفت التحريات الأولية أن القطار قادم من أسوان ومتجه للقاهرة، وأن القتيل تخطى حاجز المزلقان أثناء مرور القطار، مما أدى لوفاته فى الحال.

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مصر 365