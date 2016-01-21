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بالصور.. أهالى جنوب غرب العريش يشكون من أحواض الصرف الصحى

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بالصور.. أهالى جنوب غرب العريش يشكون من أحواض الصرف الصحى بالصور.. أهالى جنوب غرب العريش يشكون من أحواض الصرف الصحى
اشتكى أهالى منطقة جنوب غرب العريش، من آثار تسريب مياه برك الصرف الصحى خارج الأحواض المخصصة لها وتسببها فى انتشار الروائح بين تجمعات الاسر القريبة من المكان، فضلا عن مشاكل نقص الخدمات.

وأكثر المناطق تضررا من طفح مياه الصرف من الأحواض هى تجمع "القنجة"، وقال حمدان حسان أحد الأهالى انهم ضحية الصرف القريب من منازلهم، والذى تطفح المياه التى تصب فى احواض مخصصة له وتأخذ مسارتها وتصل بيوتهم .

وأضاف أن هذا يتسبب فى انتشار روائح كريهة بالمنطقة، وانتشار للقوارض، وطالب بضرورة أن يجدو اهتمام من المسئولين فى المحافظة، مؤكدا انه لاتصل اليهم فرق طبية للكشف على اطفالهم نتيجة هذه الروائح، ولا تصل فرق رش أحواض الصرف وقتل الناموس والقوارض، لافتا الى انهم تقدموا بشكاوى للمسئولين فى المحافظة دون جدوى.

وقال شبليك محمد أحد الأهالى، ان الكهرباء بمنطقتهم دائمة الأعطال نتيجة وجود محول كهرباء واحد فى المنطقة لايكفى لخدمة منازل تمتد على مسافات متباعدة فى هذه الأماكن مطالبا بسرعة التدخل وتوفير محول مناسب واصلاح الأعطال وتجديد شبكة الكهرباء القديمة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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