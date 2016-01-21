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"طب القاهرة":إلغاء امتحانات الشفهى واستبدالها بأخرى على أجهزة الحاسب الآلى

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"طب القاهرة":إلغاء امتحانات الشفهى واستبدالها بأخرى على أجهزة الحاسب الآلى "طب القاهرة":إلغاء امتحانات الشفهى واستبدالها بأخرى على أجهزة الحاسب الآلى
أعلن الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، إلغاء امتحانات الشفهى بالفرق الأولى والثانية والثالثة، واستبدالها بامتحانات على أجهزة الحاسب الآلى، موضحا أنه سيتم تعميم هذه المنظومة على جميع الفرق الدراسية خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأضاف الدكتور فتحى خضير، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن التعليم الطبى تطور بقوة ، مؤكدا أن البديل عن الامتحانات الشفوى والعملى هو الامتحان من خلال اجهزة الحاسب الآلى ، موضحا أنه تم تجهيز" قصر العينى" بــ300 كمبيوتر لامتحان الطلاب.

وقال :" بدأنا فى تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام الكمبيوتر"، مؤكدا أن هذا أول مركز يفعل على مستوى الجمهورية، الكمبيوتر بدلا من امتحان الشفوى والعملى، وبالاشتراك مع وزارة الاتصالات.


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