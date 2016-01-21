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"السياحة": 400 ألف مواطن أدوا مناسك العمرة منذ بداية الموسم

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"السياحة": 400 ألف مواطن أدوا مناسك العمرة منذ بداية الموسم "السياحة": 400 ألف مواطن أدوا مناسك العمرة منذ بداية الموسم
قال محمد شعلان، رئيس قطاع شركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، إن عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة منذ بداية الموسم ، بلغ 400 ألف معتمر ، بنسبة زيادة فى الأعداد تتجاوز 130 ألف معتمر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف "شعلان" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن عدد الشركات المنفذة لرحلات العمرة بلغ ما يقرب من 580 شركة سياحية، متوقعا زيادة أعداد المعتمرين خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع أجازات نصف العام الدراسى ، بعدما شهد الأسبوع الجارى انخفاض طفيف فى عدد المعتمرين .


>- إلزام المعتمرين بإقرار تحمل المسئولية الجنائية حال تقديم مستندات مزورة

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