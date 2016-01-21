الصفحة الرسمية للداخلية تنشر صور شهداء الشرطة بالعريش

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية صوراً لشهداء الشرطة ضحايا هجوم عدد من العناصر الإرهابية على كمين العتلاوى بوسط العريش ،وهم المقدم تامر تحسين و النقيب محمد نادر كامل والنقيب محمد فؤاد شحاتة من قوة قطاع الأمن المركزى .

وكان كمين العتلاوى الأمنى قد تعرض فى الساعات الأولى من صباح اليوم لهجوم إرهابى استهدف قوة الشرطة المتواجدة به، ونتج عن هذا الهجوم استشهاد 5 من رجال الشرطة وإصابة 10 أخرين فيما تواصل الاجهزة الامنية جهودها لضبط الجناة.

- مصدر أمنى: نقل 4 شهداء من موقع الهجوم على كمين للشرطة بوسط العريش

>- هجوم إرهابى على كمين شرطة وسط العريش وأنباء عن سقوط ضحايا