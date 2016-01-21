أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| أهالي المحمودية يشيعون جثمان شهيد الشرطة بـ«تفجير المرقسية» -
وقفة للمسيحيين والمسلمين بـ«الشموع» أمام «كنيسة طنطا» -
السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد» -
صور| رئيس أركان الجيش الثاني ومحافظ الإسماعيلية يزوران الكنيسة الفرنساوي -
صور| مظاهرة بالإسكندرية احتجاجا على «تفجير المرقسية» -
حرب الشائعات.. 6 تفجيرات «وهمية» تربك الداخلية -
صور| «تكدس النفايات الطبية ونقص الأدوية».. مخالفات داخل مستشفى أبو كبير -
السيسي: أطالب المجتمع الدولي بأن يحاسب ويتصدى للدول الممولة للإرهاب -
السيسي: «النزيف اللي بنشوفه ده ولا حال الدول التانية؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الصفحة الرسمية للداخلية تنشر صور شهداء الشرطة بالعريش

Google+ Print
الصفحة الرسمية للداخلية تنشر صور شهداء الشرطة بالعريش الصفحة الرسمية للداخلية تنشر صور شهداء الشرطة بالعريش
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية صوراً لشهداء الشرطة ضحايا هجوم عدد من العناصر الإرهابية على كمين العتلاوى بوسط العريش ،وهم المقدم تامر تحسين و النقيب محمد نادر كامل والنقيب محمد فؤاد شحاتة من قوة قطاع الأمن المركزى .

وكان كمين العتلاوى الأمنى قد تعرض فى الساعات الأولى من صباح اليوم لهجوم إرهابى استهدف قوة الشرطة المتواجدة به، ونتج عن هذا الهجوم استشهاد 5 من رجال الشرطة وإصابة 10 أخرين فيما تواصل الاجهزة الامنية جهودها لضبط الجناة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

- مصدر أمنى: نقل 4 شهداء من موقع الهجوم على كمين للشرطة بوسط العريش
>- هجوم إرهابى على كمين شرطة وسط العريش وأنباء عن سقوط ضحايا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365