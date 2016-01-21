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بالفيديو – برشلونة يقترب من نصف نهائي كأس إسبانيا بإسقاط بلباو

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بالفيديو – برشلونة يقترب من نصف نهائي كأس إسبانيا بإسقاط بلباو بالفيديو – برشلونة يقترب من نصف نهائي كأس إسبانيا بإسقاط بلباو

اقترب برشلونة من بلوغ نصف نهائي كأس إسبانيا عقب تغلبه على مضيفه أتليتك بلباو بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء.

وحل برشلونة ضيفا على بلباو في ملعب سان ماميس لملاقاته في ذهاب ربع نهائي كأس إسبانيا.

ونجح حامل لقب البطولة الموسم الماضي في الفوز بهدفين لهدف ليحتاج للتعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الإياب ليضمن التأهل لنصف النهائي.

وغاب عن برشلونة في المباراة ليونيل ميسي بعد استبعاد لويس إنريكي المدير الفني له من القائمة، ولويس سواريز للإيقاف.

افتتح منير الحدادي أهداف المباراة لصالح برشلونة في الدقيقة 18، وأضاف نيمار الهدف الثاني بعد ذلك بسبع دقائق.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة قلص أريتز أدوريز النتيجة لصالح بلباو.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في السابع والعشرين من الشهر الجاري بملعب كامب نو.

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فيديو اليوم السابع

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