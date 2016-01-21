بورتو يسقط أمام تاسع الدرجة الثانية تحت عيون بيسيرو

شاهد جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للأهلي والحالي لبورتو خسارة فريقه الجديد من أحد فرق دوري الدرجة الثانية ضمن بطولة كأس دوري البرتغال يوم الأربعاء.

بيسيرو الذي فسخ عقده مع الأهلي يوم الاثنين وتعاقد مع بورتو يوم الثلاثاء حضر سقوط فريقه الجديد على يد فامليكو الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بهدف ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس دوري البرتغال.

وتذيل بورتو المجموعة بدون نقاط، من مباراتين خسر في كلاهما.

ومن المقرر أن يقود بيسيرو تدريبات بورتو بدء من الخميس على أن يقود الفريق لأول مرة في مباراته أمام ماريتيمو يوم الاحد في الدوري البرتغالي.