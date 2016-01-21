زوج سيلين Celine Dion خطط لجنازته لتخفيف العبء عنها

حتى وهو يحتضر، كان زوج Celine Dion يفكّر في كيفية حماية زوجته النجمة. فقد قام René Angélil بالتخطيط لجنازته بكل تفاصيلها لتخفيف العبء عن زوجته، وفق ما أفادت به صديقته ومصمّمة أزيائه Annie Horth، التي أدلت بحديث لمجلة People، فقالت:

"كان René كريم الأخلاق بما يكفي لإعداد كلّ الترتيبات في الأشهر القليلة الماضية مع Celine، حتى يمرّ كل شيء بسلام وبشكل مسيطر عليه".



وجاء في النعي المنشور على موقع المغنية الكندية أنّ مراسم جنازة زوجها René Angélil ستجري وقائعها في كاتدرائية نوتردام في مونتريال نهار الخميس، حيث تزوج René قبل 21 عاماً الشخص الذي سيبقى حبّ حياته الكبير، والفنانة الذي لطالما احترمها، والمرأة التي أعطته السعادة حتى النفس الأخير.



ثم، في 3 فبراير/ شباط سيُقام احتفال بحياة René Angélil في لاس فيغاس، في فندق سيزار بالاس الكولوسيوم، وهو مكان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ Celine بسبب إقامتها هناك.



في المقابل، فإن المطربة الكندية قد فجعت أيضاً بفقدان شقيقها البالغ من العمر 59 عاماً، الذي توفي بعد يومين فقط من وفاة زوجها بمرض السرطان أيضاً.

سيلين ديون تعيش مأساة زوجها الذي يموت بين ذراعيها