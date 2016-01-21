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نجوم فيلم "أوشن 14" يحتلفون ببدء عرضه

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الأربعاء 20-01-2016 22:30

احتفل صناع فيلم "أوشن 14" مساء أمس الثلاثاء في سينما "نايل سيتي"، بانطلاق عرضه تجارياً في دور العرض.

وحضر الحفل منتج العمل أحمد السبكي وأبطاله بالإضافة إلى الفنانين محمد عادل إمام وخالد سرحان وأشرف عبد الباقي.

الفيلم من بطولة عمر مصطفى متولي ونيرمين ماهر ونجوم حمدي الميرغني ومحمد أنور ومصطفى خاطر، والمغنية العراقية كلوديا حنا التي قدمت الأغنية الدعائية للفيلم بتوقيع المخرج شادي لينين الرملي.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب لكل منهم مشكلته الخاصة سواء في حياته العاطفية أو العملية، ولكل واحد منهم ميوله وإتجاهاته الخاصة، فيحاولون حل مشكلاتهم في إطار كوميدي ساخر.

وقد سبق لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية أن أجاز الفيلم من دون حذف أو ملاحظات أو تصنيف عمري.

وكان الإسم الأول للفيلم هو "طاعون" إلى أن تم تغيره إلى "أوشن 14" و"طاعون" هو اسم شخصية عمر مصطفى متولي في الفيلم وهي نفس الإسم الذي سبق وظهر به من خلال مسلسل "دلع بنات"الذي قدمه مع مي عز الدين منذ عامين.

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