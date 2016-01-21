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بعد نجاح "المعلم" سعد المجرد يطرح جديده

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الأربعاء 20-01-2016 22:38

عبر النجم المغربي سعد المجرد عن اعتزازه بصداقته بأمير الرواني مخرج أغنية "المعلم" ووصفه بالصديق الحقيقي و "المعلم"، و كشف عن تحضيراته لأغنيته الجديدة التي سيطرحها قريباً.

وكتب المجرد تعليقاً على صورة جمعته بـ"الرواني" والتي نشرها على صفحته الرسمية على الفيسبوك: "هذا هو المعلم أمير الرواني مخرج كليب المعلم فعلاً صديق حقيقي بمعنى الكلمة وخير سند في كل المواقف، في حفلتي الدار البيضاء والرباط كان له دوراً كبيراً جداً، ولقد تعامل في التحضيرات بحرفية وتعب وكأنه سعد المجرد، شكرًا أخي الغالي".

وتابع المجرد "أعلن للجمهور الكريم أن هناك عمل سيطرح في شهر "مايو" من إخراج أمير الرواني وإبداع المتميز والخطير جلال الحمداوي".

 

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