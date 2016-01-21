الأمان يعود لحياة شكران مرتجى بفضل فادي صبيح

انضمت النجمة السورية شكران مرتجى لأسرة مسلسل " زوال" للكاتبين زكي مارديني ويحيى بيازي وإخراج أحمد إبراهيم أحمد وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي

وعن شخصيتها في العمل قالت شكران في تصريح خاص لـ " سيدتي نت " : " أؤدي في العمل شخصية أم معروف التي تعيش على مضض مع أبو معروف " باسم ياخور " المنشغل عن عائلته تماماً وتفجع بوفاة ابنها ثم تتخذ قراراً خطيراً بعد وفاته تنقل حياتها لخط آخر تماماً ولكن مساعدة أم خليل وأبو حوا " فادي صبيح " ووليد تعيد لحياتها الأمان .

يشار إلى أن هذا العمل يجمع النجمين باسم ياخور وشكران مرتجى في عمل واحد من جديد بعد أن كان أخر عمل جمعهما هو مسلسل المفتاح في العام 2012 للمخرج هشام شربتجي .

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