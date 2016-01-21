دراسة: سكان المبانى المرتفعة أكثر عرضة للوفاة عند التعرض للسكتة القلبية

كشفت دراسة نشرت فى مجلة الجمعية الطبية الكندية، أن الأشخاص الذين يعيشون فى المبانى المرتفعة ويتعرضون لمشكلة السكتة القلبية ربما تقل لديهم معدلات البقاء على قيد الحياة.

وأشار باحثون إلى أنه من العوامل التى تساهم فى تعرض مصابى السكتة القلبية الذين يعيشون فى المبانى المرتفعة لخطر الوفاة، وجود صعوبة فى الوصول للمبانى المرتفعة والتأخر فى الوصول بالمصعد لإنقاذ المريض والتأخر فى إسعافه بإنعاش القلب.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يعيشون تحت الطابق الثالث، كانت نسبة بقائهم على قيد الحياة 4.2%، والأشخاص الذين يعيشون فوق الطابق الثالث نسبة بقائهم 2.6%، والأشخاص الذين يعيشون فوق الطابق الـ16 كانت نسبة بقائهم على قيد الحياة 0.9% حيث نجا اثنان فقط من 216 حالة، أما الأشخاص الذين فوق الطابق الـ25 فلا يوجد بينهم ناجون.

من جانبه قال "إيان درينان" الباحث العلمى فى مستشفى سانت مايكل فى أونتاريو بكندا، إن المرضى الذين نجوا من السكتة القلبية كانوا أصغر سنا، واستخدمت معهم تقنية إنعاش القلب والرئتين "CPR"، والتى تعد من التقنيات المنقذة للحياة ومفيدة للأزمة القلبية، مشيرا إلى أنها تقنية إسعافية تساعد على بقاء المصاب حيا من خلال تعويضه عن عمليتى التنفس والنبض فى وقت واحد.