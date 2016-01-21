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الجيش التونسى يتدخل لتهدئة الاشتباكات بين المحتجين والأمن فى القصرين

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الجيش التونسى يتدخل لتهدئة الاشتباكات بين المحتجين والأمن فى القصرين الجيش التونسى يتدخل لتهدئة الاشتباكات بين المحتجين والأمن فى القصرين

>توجهت مدرعات تابعة للجيش الوطنى التونسى لحى الزهور بالقصرين مساء أمس الأربعاء لتهدئة الأوضاع إثر تواصل الاشتباكات بين الوحدات الأمنية التى تستعمل الغاز المسيل للدموع والمحتجين الذين يلقون الزجاجات الحارقة، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

وأضافت الإذاعة أن مكونات المجتمع المدنى وعدد من أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل توجهوا لهناك داعين المحتجين إلى التظاهر السلمى وعدم السقوط فى فخ العنف والفوضى.

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