لو دريان: عملية "صوفيا" فى ليبيا وصلت إلى حدها الأقصى ويجب التحرك بسرعة

>أعلن وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لو دريان الاربعاء ان العملية العسكرية الأوروبية "صوفيا" ضد شبكات نقل المهاجرين فى البحر الأبيض المتوسط وصلت إلى "حدها الأقصى" ويجب ان "تتطور بسرعة" من اجل التدخل فى المياه الاقليمية الليبية.

وقال فى كلمة إلى الجيوش "يجب ان نعمل لتطوير عملية "نافور ميد صوفيا" والتى وصلت حاليا إلى حدها الاقصى من خلال التحرك فقط فى المياه الدولية".

واضاف "يجب ان نتحرك بسرعة كى نتمكن من التحرك فى اقرب وقت ممكن فى المياه الاقليمية الليبية" مع التخوف من تدفق كثيف للمهاجرين فى الربيع مع عودة البحر إلى هدوئه.