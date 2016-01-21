المملكة والأردن تحصران عدد السجناء لتفعيل اتفاقية التبادل

كشف ل«الرياض» السفير الأردني في المملكة جمال بن حامد الشمايلة، أن الاجتماع الأخير الذي عقد بتاريخ 6-7/1/2016م بين اللجنة السعودية - الأردنية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة الحرية في العاصمة الأردنية عمّان، أفاد بأن عدد النزلاء الأردنيين في السجون السعودية 350 سجينا أردنيا بينهم نحو 200 سجين محكوم، و150 موقوفا لأسباب عدة منها تجارية، وبينهم نحو ثلاثة أردنيين متهمين في الإرهاب موقوفين قيد التحقيق، وأردني آخر محكوم في القصاص أثر ارتكابه قضية قتل.

وأضاف أن إحصاء الجانب السعودي شمل 58 سجينا سعوديا محكومين في السجون الأردنية أحكام مختلفة.

وقال إن الجانبين سيتبادلان أولاً كشوفات تفصيلية رسمية بالسجناء، ومن ثم يتم تبادل السجناء بين البلدين الشقيقين.

وأوضح أن «الاتفاقية الأمنية وقعت بين الجانبين في تاريخ 4/5/1433ه الموافق 27/3/2012م، واستكملت إجراءاتها القانونية والدستورية اللازمة لدى الجانبين في البلدين، وأصبحت الاتفاقية نافذة في تاريخ 16/7/2013م».

وقال إن الاتفاقية الأمنية بين السعودية والأردن لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لا تشمل من محكوم في الإعدام، وتؤكد متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين بفضل القيادتين الحكيمتين لما يصب في مصلحة البلدين في جميع المجالات، والتعاون لغايات تحقيق أهداف نبيلة وإنسانية وتجسد تميز العلاقة بين المملكة والأردن، حيث يتمكن المحكومين من البلدين من قضاء ما تبقى من محكوميتهم في بلدانهم، مما ستساعد على استقرار السجناء وتمكين ذويهم من زيارتهم دون تحمل أعباء السفر.