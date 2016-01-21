خالد الفيصل يطلع على مشروعات التنمية والتطوير في جدة بقيمة 74 مليار ريال

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة أمس على المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظة جدة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 74 مليار ريال، وذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة.

وقال الأمير خالد الفيصل في حديثه لوسائل الإعلام "كل ما رأيته وسمعته في الاجتماع يسر ويثلج الصدر، والمشروعات ولله الحمد مفرحة، مقدما شكره وتقديره لسمو محافظ جدة ولأعضاء المجلس المحلي على جهودهم التي يبذلونها في سبيل نهضة هذه المدينة".

سموه: ما رأيته وسمعته في الاجتماع يسر ويثلج الصدر

مشعل بن ماجد: كل مواطن في المحافظة يتطلع للأفضل وسنعمل على تحقيق ذلك

من جهته قدم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة شكره للأمير خالد الفيصل على الثناء، مؤكدا ان الذي يعمل مع سموه ينبغي أن يكون في مستوى التطلعات".

وأضاف سموه بان جدة قطعت شوطا كبيرا، ونعلم أن كل مواطن في المحافظة يتطلع دائما للأفضل وسنعمل على تحقيق ذلك، مبينا أن إجمالي المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها على مدى خمس سنوات الماضية 857 مشروعا بقيمة 74 مليار ريال.

وزاد سموه "سنبذل قصارى جهدنا من أجل ظهور جدة بالشكل المطلوب والمأمول كبوابة الحرمين الشريفين وواجهة سياحية لكافة مدن المملكة"، منوها إلى أن الأمير خالد الفيصل سيطلق في شهر رجب المقبل مشروع بوابة خدمات جدة الالكترونية الذي سيسهل معظم متطلبات المواطن من الجهات الحكومية".

وفيما يتعلق بمشروعات الصرف، قال الأمير مشعل بن ماجد التطور مستمر، وجميع مشروعاتنا قائمة ولم يؤجل منها أي مشروع، وهناك مشروعات جديدة سيتم الإعلان عنها".

وبحسب العرض فقد شهدت طرق محافظة جدة الرئيسية والتي نفذتها وزارة النقل خلال الخمس سنوات الماضية تتطوراً كبيراً من خلال المشروعات البالغ عددها 38 مشروعاً.

وتشمل المشروعات المنفذة والتي تم استلامها في محافظة جدة خلال الفترة من عام 1432ه حتى 1436عام مشروع إنشاء تقاطع على طريق المدينة "شمال جدة" إنشاء تقاطعات على طريق جدة/ جازان "تقاطع دوار المعارض"، إنشاء تقاطع على طريق المدينة "شمال الرحيلي" المرحلة الأولى، طريق الحمى الأمني لجامعة الملك عبدالله بثول"الجزء الشرقي"، ربط جسر الخير بطريق الملك فيصل بجدة مع التقاطع، وتحويل طريق جدة/ جازان الساحلي لطريق سريع "الجزء الأول" بطول 43،650 كيلومتراً، ومشروع تحويل طريق جدة/ جازان الساحلي لطريق سريع "الجزء الثاني"

وضمت مشروعات النقل والطرق إنارة الجزء المتبقي من طريق المدينة حتى جامعة الملك عبدالله بثول مع وصلة الطريق المؤدية للجامعة من تقاطع القضيمة وطريق عسفان بطول 70 كيلومتراً، كذلك مشروع استكمال إنشاء تقاطع على طريق المدينة "شمال الرحيلي" "استكمال أعمال التقاطع") ضمن تكاليف الطريق الدائري "الجزء الثالث"، ومشروع الطرق التي تخدم الإصلاحيات بطول 12 كيلومتراً، كذلك استكمال الطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان حتى طريق مكة المكرمة/ المدينة المنورة بطول 13 كيلو، ومشروع ازدواج الطريق داخل مدينة الملك عبدالعزيز الطبية مع تقاطع على طريق مكة/ جدة القديم بطول 3 كيلومترات مع التقاطع.

وشملت مشروعات الطرق، الطريق الدائري بمدينة جدة وربط المحاور الرئيسية "الجزء الأول" بطول 9 كيلومترات مع التقاطع والذي يبدأ من طريق الملك فيصل بالخمرة حتى تقاطع طريق جدة/ جازان "الضلع الجنوبي"

وضمت قائمة المشروعات الجاري استكمالها وعددها 23 مشروعاً في محافظة جدة، استكمالات بعض الطرق بمنطقة مكة "المجموعة السادسة عشر" والتي تشمل مشروع استكمال الطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان على طريق شرق المطار وحتى طريق مكة/المدينة المزدوج مع تقاطع على طريق مكة/ المدينة المنورة السريع مع وصلة الطريق الواصل الى طريق هدى الشام بطول 13 كيلومترا مع التقاطع، واستكمال بعض الطرق بمنطقة مكة "المجموعة التاسعة عشر" والتي تشمل مشروع استكمال الطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان حتى طريق مكة المكرمة/ المدينة المنورة تقاطع واحد، إضافة لمشروع الطرق الثانوية بمنطقة مكة المكرمة "المجموعة الخامسة" وتشتمل، الأعمال التكميلية للطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان وحتى طريق مكة المكرمة/ المدينة المنورة "إنارة وحواجز خرسانية"، بطول 28 كيلو متراً، تحسين التقاطعات على طريق شرق المطار بجدة" تقاطع الأمير فواز"، إنشاء طرق لربط مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وما يلزمها من تقاطعات، بطول 70 كيلومتراً مع إنشاء اربع تقاطعات، وتعديل جسور تقاطعات الصالة الشمالية وصالة الحجاج على طريق جدة/ المدينة المنورة وإضافة جسور دوران للخلف، وهي بواقع ثلاثة تقاطعات، والطريق السريع لربط جدة بمكة المكرمة مباشرة "المرحلة الأولى" وبطول يبلغ 5،348 كيلومتراً، ومشروع طريق جدة/ مكة المكرمة المباشر "المرحلة الثانية" بطول 18 كيلومتراً، كذلك طريق جدة/ مكة المكرمة المباشر"المرحلة الثالثة" بطول 25 كيلو متراً.

وبين العرض أن مشروعات شركة الكهرباء شملت تنفيذ ثلاث محطات توليد في المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية هي محطات توليد رابغ للإنتاج المستقل، ورابغ 8، وتوسعة محطة

الشعيبة ذات الدورة المركبة، فيما يجري حاليا استكمال محطة توليد جنوب جدة، إضافة إلى أنه تم اعتماد تنفيذ ستة مشروعات توليد جديدة للمرحلة الثانية من محطة توليد جنوب جدة، والمرحلة الأولى والثانية لمحطة توليد مستورة، ومحطة توليد طيبة، أما فيما

يتعلق بمشاريع التحويل فقد تم تنفيذ 71محطة، كما يجري حاليا استكمال تنفيذ 74 مشروعا

وشملت مشروعات الكهرباء تنفيذ 76 محطة تحويل ستعمل جميعها على خدمة أحياء جدة والمخططات السكنية والمدن الصناعية الخاصة بها،

إضافة إلى ذلك فقد تم تنفيذ 75 مشروعا لإيصال الخدمة للمشتركين الجدد وتعزيز شبكات

التوزيع وربط محطات التوليد.

وساهمت مشروعات الكهرباء في تلبية احتياجات أحياء جدة والتوسع العمراني بها، وتحديث الشبكة الكهربائية في المحافظة، فيما نفذت شركة المياه الوطنية خلال السنوات الخمس الماضية 185 مشروعا في قطاع المياه والخدمات البيئية والخزن الاستراتيجي للمياه، والذي يهدف إلى توفير الأمن المائي لمحافظة جدة وخدمة سكانها خاصة في حالات الصيانة الدورية التي تتم لمحطات التحلية أو الانقطاعات الطارئة ونقص كميات المياه الواردة إلى محافظة جدة من محطات التحلية.

وفي مجال الخدمات البيئية "الصرف الصحي" فقد تم انجاز 112 مشروعا، من بينها شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية التي بلغت 40400 توصيلة منزلية بأطوال أكثر من 37 الف متر طولي، كذلك محطة المعالجة بالخمرة 4 بطاقة 250 الف م3 يوميا، محطة معالجة الصرف الصحي والصناعي، محطة رفع مياه الصرف الصحي بشمال جدة، توسعة محطة معالجة البلد، مشروع المصب البحري الجنوبي محطة الخمرة، محطة الرفع الأرضية بحي الرويس.

وفي مجال معالجة مشكلة المياه الجوفية، فقد نفذت شركة المياه الوطنية مشروعات شملت 27 حيا من أحياء محافظة جدة والمسندة للشركة بموجب محضر اللجنة الوزارية لمكافحة أضرار حمى الضنك بمحافظة جدة.

وشملت مشروعات وزارة الصحة في جدة خلال السنوات الخمس الماضية، إنشاء وتطوير مركز أورام بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، إنشاء ثلاجة موتى مركزية سعة 400 عين، استكمال الأعمال الإنشائية بمركز الكلى بمستشفى الملك فهد، إنشاء مستشفى شمال جدة بسعة سريرية قدرها 500 سرير، إنشاء مستشفى شرق جدة بسعة سريرية قدرها 300 سرير، إنشاء البرج الطبي بمستشفى الملك فهد بسعة 270 سريرا، ترميم مستشفى الثغر، تطوير وتحديث شبكة كهرباء الجهد المنخفض بمستشفى الملك فهد، إنشاء مستودع للرعاية الصحية بمحافظة الليث، إنشاء معمل تحاليل ما قبل الزواج بالمختبر الإقليمي، استكمال أعمال مبنى العمليات والحضانات والطوارئ بمستشفى العزيزية، تطوير قسم العناية المركزة بمستشفى العزيزية للولادة والأطفال بجدة، تطوير وتجهيز غرف العمليات بمستشفى الملك فهد بجدة المرحلة الأولى، تطوير وترميم نفق الخدمات بمستشفى الملك فهد.

وتضمنت مشروعات الصحة التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن إنشاء مستشفى الولادة والأطفال بشمال جدة بسعة 400، إنشاء مستشفى الليث الجديد بسعة 100 سرير، تطوير البنية التحتية بمستشفى الملك فهد العام بجدة، ويجري تنفيذ 32 مركزاً صحياً بمحافظة جدة.

وأوضح العرض أن المجموع الإجمالي للمشروعات التابعة لإدارة تعليم جدة من عام 1432 – 1436 ه تبلغ 254 مشروعا تم تصنيفها إلى مشروعات منفذة وتم استلامها ومشروعات يجري تنفيذها إضافة لمشروعات الاحتياج المرفوعة لوزارة التعليم لاعتمادها.