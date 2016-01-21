الجفري: المملكة منفتحة على ثقافات الأمم والشعوب وساهمت في دعم التنمية المستدامة

عقد نائب رئيس مجلس الشورى د. محمد بن أمين الجفري في مقر المجلس بالرياض أمس الاول اجتماعاً مع رئيس وفد الجمعية البرلمانية في منظمة حلف شمال الأطلسي، (الناتو) اللورد جوبلنق، يرافقه عدد من رؤساء وفود دول الجمعية البرلمانية في منظمة (الناتو) في إطار زيارتهم الحالية للمملكة.

وفي مستهل الاجتماع رحب نائب رئيس مجلس الشورى بالوفد مشيراً إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز العمل المشترك، وقدم تعازيه لأعضاء الوفد من الجنسيتين الألمانية والتركية في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة اسطنبول التركية مؤخرا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد الجفري أن مثل هذه الاعتداءات الآثمة دخيلة على مجتمعاتنا العربية والإسلامية ولم تكن أبدا جزءاً من التاريخ الحضاري الإسلامي، مشيراً إلى أن مواجهة أصحاب هذه التوجهات المريضة والنفوس المليئة بالحقد والشر التي تتشدق بالدين وتتلبس بلباسه وباطنها الإفساد والشر تقع على العالم أجمع.

وتطرق الجفري إلى جهود المملكة في مكافحة الإرهاب وتسخير مواردها وإمكاناتها وسن العديد من التشريعات لدحر الإرهاب ومحاربة التطرف، مؤكداً أن المملكة حريصة جداً على التعاون جداً مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب والقضاء عليه.

ولفت د. محمد الجفري النظر إلى الخطوات الواسعة التي قامت بها المملكة في مجال الإصلاحات في كافة المجالات السياسية والقضائية، ومن ذلك الخطوات التي اتخذتها المملكة في مجال إعطاء المرأة المزيد من الفرص وتوسيع المجالات التي من الممكن للمرأة المشاركة فيها للإسهام بدورها في نمو ورفعة المجتمع، حيث تشارك المرأة اليوم في كافة مناحي الحياة وهذا الأمر أصبح واقعاً ملموسا ومن ذلك المشاركة في الانتخابات البلدية التي جرت مؤخراً ترشحاً وانتخاباً، ودخول المرأة عضواً في مجلس الشورى بنسبة لا تقل عن 20% من إجمالي أعضاء المجلس.

وأشار الجفري إلى أن المملكة منفتحة على ثقافات الأمم والشعوب الأخرى وتشارك العالم اهتماماته في نشر المحبة والسلام والتحاور بين أتباع الأديان السماوية والحضارات المختلفة وتشكل جزءاً حيوياً وفاعلاً في الجهود الدولية لحفظ الأمن والسلم الدوليين، كما أسهمت المملكة في دعم وتنمية التنمية المستدامة في العديد من البلدان النامية،حيث قدمت مساعدات وقروض ميسرة للدول النامية والأقل نمواً بما يفوق 120 مليار دولار أمريكي خلال العقود الثلاثة الماضية.

من جانبه أعرب رئيس وفد الجمعية البرلمانية في منظمة حلف شمال الأطلسي اللورد جوبلنق عن سعادته ووفد الجمعية بزيارة المملكة، مؤكداً أن مثل هذه الزيارات المتبادلة ستعزز التعاون والعمل المشترك بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية لحلف الناتو.

وقدر اللورد جوبلنق للملكة إسهامها وسعيها لاستقرار منطقة الخليج العربي والعالم، معرباً عن قلقه لما يحدث في سوريا التي باتت حاضنة للإرهاب والإرهابيين، مشيدا بمستوى التعاون بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية في منظمة حلف شمال الأطلسي، بعد ذلك دار نقاش حول تطور الإحداث في المنطقة والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار للمنطقة.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان المتخصصة في مجلس الشورى وعدد من أعضاء المجلس.