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العيادات السعودية تعالج طفلاً سورياً بمخيم الزعتري

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العيادات السعودية تعالج طفلاً سورياً بمخيم الزعتري العيادات السعودية تعالج طفلاً سورياً بمخيم الزعتري

    قدمت العيادات التخصصية في مخيم الزعتري العلاج لطفل سوري يعاني من رضوض وتورمات حادة في كاحل القدم اليسرى بالإضافة إلى جروح في ظهر القدم اثر سقوطه من مرتفع.

وعملت العيادات من خلال عيادة العظام المختصة على استقبال الطفل تيم ناجي الذي يبلغ من العمر 3 سنوات على الفور وإجراء الإسعافات الأولية ومن ثم إجراء الصور الإشعاعية للقدم، ليتبين أنه مصاب بشعر في القدم وجروح نتج عنها تورمات ونزيف متوسط.

وبين استشاري طب وجراحة العظام في العيادات الدكتور سلامة الخوالدة وبين المفعلاني أن التقرير الطبي للطفل أوضح أنه يعاني من جروح وتورم بالكاحل الأيسر وازرقاق وألم شديد وارتفاع في درجة حرارة القدم اليسرى وذلك أثر حدوث شعر في عظام الكاحل من الأسفل وجروح سطحية ونزيف متوسط، مفيدا أنه تم إجراء صورة إشعاعية لقدم المريض وتضميد الجراح ووقف النزيف، وتعقيم الجرح ولفه بالمعقمات، إضافة إلى صرف المسكنات اللازمة و المضادات الحيوية وإعطائه موعدا للمراجعة لمتابعة حالته المرضية.

وعبر ذوي الطفل تيم عن بالغ شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و للمملكة ولشعبها على ما يقدمونه في سبيل إعانة ودعم الشعب السوري خلال أزمته الإنسانية التي يعانيها، سائلين الله عز وجل أن يديم النعم والخيرات على مملكة الإنسانية وان يحفظها من كل سوء.

من ناحيته أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن مشاريع الحملة في المحور الطبي تعمل دائما على نشر التوعية الوقائية لتجنب الحوادث الطارئة وذلك في إطار إحاطة الشقيق السوري بالإرشادات والنصائح الطبية المناسبة، لافتا النظر إلى أن الجانب الوقائي ونشر التوعية الصحية محور مهم يسهم في الحفاظ على صحة الأشقاء السوريين.

وأبان أن الدور الطبي الذي تقدمه الحملة أسهم بشكل كبير في علاج العديد من الحالات المرضية خاصة الطارئة منها.

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