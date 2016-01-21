تنافسية المنتجات الزراعية والبتروكيماوية سبب اختلاف «التجارة الحرة»

أكد ل "الرياض" وزير التجارة الصيني السيد قاو هوتشنغ، أن ابرز نقاط الاختلاف وعدم الاتفاق في اتفاقية "التجارة الحرة " بين الصين والدول الخليجية، هما مسألة تنافسية المنتجات الزراعية في الدول الخليجية وتنافسية منتجات البتروكيماويات لدى الجانب الصيني وهما المسألتان اللتان لم يتم الاتفاق عليهما بين الجانبين حتى الآن. وجاء حديث الوزير الصيني متزامنا مع زيارة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الى الرياض، وحضوره امس حفل تدشين العديد من المشروعات التنموية التي دشنها يوم امس خادم الحرمين الشريفين.

رؤية خادم الحرمين تدعم الرؤية الصينية لطريق الحرير

وقال السيد قاو هوتشنغ إنهم كحكومة صينية يرحبون باسئناف المفاوضات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما يخص التجارة الحرة والتي بدأت في عام 2004، موضحا انه بحلول عام 2009 وصل الاتفاق بين الجانبين على 90% من اتفاقيات التجارة السلعية قبل ان يتم تعليق هذه المفاوضات في نفس العام.

موضحا بهذا السياق الى ان استئناف المفاوضات من جديد تم بطلب من قبل الدول الخليجية، وتم عقد العديد من الاجتماعات المشتركة بهذا الخصوص، حيث أرسلت امانة مجلس التعاون الخليجي مذكرة شفوية تطلب المضي في توقيع كامل بنود التعاون فيما يخص التجارة السلعية، وقد ردت الحكومة الصينية بالترحيب على كل هذه الخطوات والمبادرات.

مشيرا الى ان بكين ترحب باستئناف التفاوض على العديد من بنود هذه الاتفاقية حيث تعتبر الدول الخليجية اكبر مزود للطاقة للصين، مبينا الى ان ابرز النقاط المتفق عليها هو المضي نحو تقديم نص مشروع التعاون المشترك والذي يتم اعدادة حاليا حيث إن الصين مستعدة لاستكمال هذه المفاوضات وفقا للعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين. ولم يعط وزير التجارة الصيني أرقاما محددة حول حجم التجارة السلعية المشتركة بين الصين والدول الخليجية المستقبلية، قائلا: انهم يأملون ان يزداد التواصل مستقبلا فيما يخص التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يدعم ذلك رؤية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدعم العلاقات السعودية والخليجية مع الجانب الصيني بعد استقباله يوم امس الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وتباحثا حول العديد من موضوعات التعاون المشتركة والتي يأتي من بينها الرؤية المشتركة بين المملكة والصين فيما يخص طريق الحرير.

وعلى صعيد متصل أفصح الوزير الصيني أن قيمة مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير "ياسرف" تبلغ عشرة مليارات دولار اميركي، لافتا بهذا الخصوص على أهمية المشروع الذي سيحث نقلة نوعية في جوانب التعاون بين البلدين في مجال الطاقة عبر ثلاثة محاور استراتيجية الأولى تتضمن تطوير استثمارات مستدامة ومجدية اقتصادياً في قطاع التكرير والتسويق الصيني، مما سيسهم في دعم استراتيجية الصين لتحقيق أمن الإمدادات ومضاعفة صادرات البترول السعودي إلى الصين. ويعد مشروع مصفاة "ياسرف" مشروعا مشتركا بين "أرامكو السعودية" و"سينوبك الصينية"، بنسبة 62.5 % للأولى و37.5 % للأخيرة. وتبلغ طاقتها التكريرية 400 ألف برميل يوميا حيث تركز على أنواع الوقود النظيفة ذات الجودة العالية المستخدمة في وسائل النقل. وبدأت المصفاة التشغيل التجريبي مطلع العام الماضي، إذ قامت في يناير الماضي بشحن أول شحنة لها بنحو 300 ألف برميل من وقود الديزل النظيف.