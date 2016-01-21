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خادم الحرمين والرئيس الصيني يدشنان مشروع «ياسرف».. ويزوران قصر المربع التاريخي

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خادم الحرمين والرئيس الصيني يدشنان مشروع «ياسرف».. ويزوران قصر المربع التاريخي خادم الحرمين والرئيس الصيني يدشنان مشروع «ياسرف».. ويزوران قصر المربع التاريخي

    دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية في الرياض امس مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير «ياسرف» .

وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل الرئيس الصيني فور وصوله مقر الحفل.

إثر ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الصيني بثا مباشرا من غرفة التحكم المركزي للمشروع في ينبع، حيث دشنا معا مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير «ياسرف» .

وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل في قصر المربع التاريخي امس، فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية.

الإعلان عن شراكة إستراتيجية بين البلدين في الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية

ولدى وصول فخامته، أديت العرضة ، وشارك خادم الحرمين الشريفين، وفخامة الرئيس الصيني في أداء العرضة.

وفي الختام قدم خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، هدية لفخامة الرئيس الصيني، عبارة عن مجسم لقصر المربع، ثم ودع الملك المفدى فخامته، وسط أهازيج العرضة السعودية.

وقد صدر عن حكومتَي البلدين بيان مشترك أعلنا فيه الارتقاء بالعلاقات الثنائية بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتي تشمل الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية. وأكد البلدان الاعتراف بالشرعية في اليمن، والتمسّك بالقرارات الأممية في سورية، ورفض وجود الأسلحة النووية بالمنطقة. وأشادت المملكة بدعم الصين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. من جهتها أكدت بكين دعمها لدور سعودي أكبر في الشؤون الإقليمية والدولية، ونوّهت بالمملكة باعتبارها مصدراً موثوقاً ويُعتمد عليه لإمدادات البترول، وذات تأثير إيجابي على استقرار الأسواق العالمية.

وكان خادم الحرمين الشريفين افتتح امس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض.

بعد ذلك اطلع خادم الحرمين الشريفين، على مجسم عن المركز مستمعاً - رعاه الله - إلى شرح من رئيس المركز.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عقب اطلاعه على المجسم عن سعادته بافتتاح المركز الذي يحمل اسم الملك عبدالله - رحمه الله -، وقال «هذا مما خلفه لبلده، ونعتز الحمد لله بما قدمه الملك عبدالله، ونتبع سيرته -رحمه الله - كما اتبع هو سيرة والده وإخوانه من قبل وكان عهده عهداً محموداً مشهوداً له بالعناية بمصلحة وطنه ومواطنيه، ونسأل الله له المغفرة والرحمة».

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في القاعة الرئيسة بدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم.

ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين فيلماً تعريفياً عن المركز.

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