خادم الحرمين يستقبل الرئيس الصيني في قصر المربع التاريخي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر المربع التاريخي أمس فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

ولدى وصول فخامته أديت العرضة السعودية، وشارك خادم الحرمين الشريفين، وفخامة الرئيس الصيني في أداء العرضة.

بعد ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين، فخامة الرئيس الصيني إلى داخل قصر المربع، حيث استراحا في ساحة القصر (الحويّ)، وتناولا القهوة العربية وبعض المأكولات الشعبية، كما اطلع الملك المفدى، فخامته على كتيبين عن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، ومقتنيات دارة الملك عبدالعزيز.

وشاهد فخامة الرئيس الصيني ساحة قصر المربع الذي أمر الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بتشييده ليكون مقراً للديوان الملكي في عام 1355ه / 1936م، واكتمل بناؤه في عام 1358ه / 1939م، ويعد أحد أبرز معالم مدينة الرياض.

الملك سلمان والرئيس بينغ شاركا في أداء العرضة السعودية

إثر ذلك تجولا في أرجاء القصر، واطلع فخامته على ما يضمه من غرف ومجالس شملت ديوانية الملك عبدالعزيز، وغرفة القهوة، والحرس، وشاهد ما تحتوي عليه من مقتنيات وملبوسات وصور تاريخية للملك عبدالعزيز -رحمه الله - مع قادة وزعماء عدد من الدول، بالإضافة إلى صور مع أبنائه.

عقب ذلك أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له.

وفي الختام قدم خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، هدية لفخامة الرئيس الصيني، عبارة عن مجسم لقصر المربع، ثم ودع الملك المفدى فخامته، وسط أهازيج العرضة السعودية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق وعدد من المسؤولين.