حسام حسن عن لقاء الأهلي: مستعد للمواجهة في أي ملعب

قال حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي إنه مستعد لمواجهة الأهلي في أي ملعب خلال مواجهتما بالدوري المصري.

هناك حساسية شديدة بمواجهة الأهلي والمصري منذ سقوط ضحايا من جماهير الأهلي بمباراة الفريقين في فبراير 2012 باستاد بورسعيد.

وأضاف حسام في تصريحات لقناة LTC يوم الأربعاء: "لو طلب مني اللعب ضد الأهلي في ملعب برج العرب سأوافق مراعاة لظروف البلاد".

وأوضح "يفضل أن تلعب المباراة في أجواء هادئة مثل لقاء الموسم الماضي الذي أقيم على ملعب شرم الشيخ".

وأشار العميد إلى أن فريقه جاهز لملاقاة أي فريق في أي ملعب في مصر.